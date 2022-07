Diritti TV Serie A, Sky pronta a riaccendere i canali satellitari per DAZN? Il punto

A pochi giorni dall’apertura di DAZN a Sky, il quotidiano Milano Finanza fa nuovamente il punto sulle trattative in corso tra TIM e la piattaforma di OTT, che hanno ad oggetto la revisione del contratto di esclusiva siglato lo scorso anno e che non ha fruttato quanto sperato.

Secondo quanto spiegato da MF, Sky sarebbe pronta a mettere sul piatto diverse decine di milioni di Euro a DAZN, a patto però di riaccendere i canali per riavere DAZN su satellite, come avvenuto fino a qualche anno fa. Non sarebbe sul piatto una proposta di sub-licenza, però, e questa rappresenta la grosse novità.

TIM, contestualmente, dovrebbe abbassare l’importo dei diritti tv della Serie A da 340 a 250 milioni di Euro circa. E’ ormai innegabile che l’operatore telefonico non sia soddisfatto per il riscontro ottenuto, visto che gli abbonamenti a TIMVision sono stati inferiori alle aspettative.

Direttamente interessata, al punto che avrebbe intrapreso un ruolo attivo nelle trattative, sarebbe la Lega Serie A che dopo il crollo degli ascolti della Serie A ha tutto l’interesse del mondo a rilanciare l’immagine del proprio campionato. La Lega spinge per un accordo in tempi brevi: la nuova stagione parte tra meno di un mese e l’obiettivo è avere tutto pronto per la prima giornata.

I colloqui tra TIM e DAZN sono comunque ancora in corso, e trovare la quadra è tutt’altro che facile anche alla luce della posta in gioco. Alcune fonti parlano di un’intesa di massima già trovata, ma dovrà essere ratificata dall’Antitrust.

Per quanto concerne Sky, invece, non è da escludere che oltre ai canali satellitari torni su Sky Q anche l’applicazione di DAZN, con relativa nuova proposta commerciale per il pacchetto Sky Calcio.