Diritti TV Serie A, TIM conferma i colloqui con DAZN: sullo sfondo c'è Sky?

L’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, in occasione di una lunga intervista concessa a Il Sole 24 Ore, ha fatto il punto sui diritti televisivi che la compagnia da lui diretta condivide con DAZN e riguardanti la Serie A.

Labriola, di fatto, ha confermato che l’azienda a seguito della riorganizzazione interna, che ha coinvolto anche i vertici, ha deciso di ridiscutere il contratto in essere siglato la scorsa estate con DAZN. Negli scorsi giorni si era parlata della possibilità che TIM rinunciasse all’esclusiva per la Serie A in cambio di uno sconto del 50% sui 340 milioni di Euro all’anno che la compagnia ha deciso di versare nelle casse di DAZN. La trattativa però si preannuncia difficile e non è detto che si riesca a trovare un accordo.

“Il calcio è un business importante anche per le telecomunicazioni e qualcosa va fatto. Le conversazioni in corso con DAZN stanno cercando di trovare la strada giusta per massimizzare i vantaggi di entrambi” ha affermato il CEO, il quale senza scendere nei dettagli ha precisato che “stiamo negoziando, la trattativa è in corso e non posso anticipare nulla. DAZN è un interlocutore serio e intelligente, con cui abbiamo obiettivi comuni”.

Le trattativa arriva dopo il rapporto di TIM sull’accordo con DAZN, in cui ha spiegato quali sono gli aspetti che hanno funzionato e quali no.

Labriola, ovviamente, non è sceso nei dettagli e non ha affermato se in futuro potrebbe rientrare in gioco anche Sky. A riguardo il CEO ha spiegato che “al momento le trattative sono tra TIM e DAZN”.