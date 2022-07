Diritti tv Serie A, trattativa in stallo tra TIM e DAZN: niente accordo e ritorno su Sky?

A pochi giorni dalla seconda trimestrale di TIM per il 2022, arrivano notizie non proprio positive dal fronte dell’accordo con DAZN per la riduzione del corrispettivo da versare ogni anno nelle casse della piattaforma OTT. Il Sole 24 Ore, però, parla di una trattativa in stallo.

Il quotidiano finanziario infatti spiega che la trattativa per lo sconto starebbe navigando nella totale incertezza, e ci sarebbero più dubbi che certezze. Le ragioni sono tante: il campionato di Serie A partirà tra poco più di 20 giorni, il 13 Agosto 2022, ed appare difficile modificare lo scenario dei diritti televisivi. DAZN infatti dovrebbe poi cercare l’accordo con altri partner (Sky in primis) e i tempi sono ristretti.

TIM intanto ha già messo in campo le sue mosse per attirare gli utenti e proprio nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia riguardante l’offerta di TIMVision che regala la doppia visione a DAZN fino al 1 Novembre 2022. Nella nota si legge che “per i clienti con le offerte TIMVISION che includono i contenuti di DAZN, le condizioni di utilizzo non cambieranno fino al 31 ottobre 2022. Pertanto, si potrà continuare a fruire, così come fatto sinora, di due visioni in contemporanea dei contenuti DAZN, anche se i dispostivi associati all’ account DAZN si collegano da luoghi diversi”.

La situazione insomma è molto fluida: basti pensare che solo qualche giorno fa su queste pagine avevamo riportato la notizia relativa all’accordo tra DAZN e Sky che però allo stato attuale appare più difficile e lontano.