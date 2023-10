Diritti TV Serie A, è il giorno della verità: che impatto avrà il calcio scommesse?

È il giorno della verità per i diritti tv della Serie A. Come ampiamente preannunciato, nella giornata di oggi è in programma l’assemblea di Lega in cui saranno presentate le offerte di DAZN, Sky e Mediaset per i diritti televisivi del nostro campionato. Le offerte saranno valide fino al 23 Ottobre 2023, ma sullo sfondo c’è il nuovo scandalo.

Nella fattispecie, DAZN, Sky e Mediaset potrebbero presentare delle offerte migliorative rispetto a quelle da 870 milioni di Euro presentate ad ora. L’obiettivo dei club è di non scendere sotto i 927,5 milioni di Euro a stagione, che sono stati incassati con l’ultimo ciclo di diritti, ma è innegabile che non si tratti di un traguardo facilmente raggiungibile.

È improbabile però che in giornata odierna arrivi una decisione finale: i 20 club di Serie A probabilmente si prenderanno un’altra settimana di riflessione per valutare bene il da farsi ed effettuare la votazione finale il 27 Ottobre 2023.

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, però ha osservato che le vie sono due e la Lega Calcio è pronta a lanciare il canale proprietario, per cui sono già emersi nelle scorse settimane alcuni rumor sui possibili prezzi degli abbonamenti. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli in merito.