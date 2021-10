Uno dei disastri aerei più famosi della storia è ora a colori: ecco l'incredibile video

Il disastro di Hindenburg avvenne il 6 maggio 1937 a Manchester Township, New Jersey, Stati Uniti. Qui, un dirigibile tedesco LZ 129 Hindenburg prese fuoco e andò in mille pezzi mentre cercava di attraccare alla Naval Air Station Lakehurst. Adesso, un canale YouTube è riuscito a restaurare i filmati a colori, migliorando anche la qualità generale.

Cosa causò l'incidente di Hindenburg? Innanzitutto, originariamente il dirigibile venne progettato per essere riempito con gas elio non infiammabile. Tuttavia, poiché gli Stati Uniti avevano il monopolio del gas, i costruttori del progetto furono costretti ad utilizzare l'idrogeno, un gas ovviamente infiammabile (oggi l'idrogeno è utilizzato dai treni green).

Sono state avanzate varie ipotesi per la causa dell'incidente, ma ancora oggi è molto dibattuto. Nel 2013, un team di ingegneri del South West Research Institute negli Stati Uniti ha distrutto dei modelli in scala dell'Hindenberg per cercare di capire la causa; hanno concluso, infine, che il dirigibile si era caricato di elettricità statica durante una tempesta elettrica (a proposito, sapete che una tempesta solare potrebbe mandare KO la rete internet?).

Prima del disastro del 1937, l'Hindenburg effettuò 62 voli di successo, inclusi 10 itinerari di andata e ritorno tra gli Stati Uniti e la Germania; l'incidente, però, mise definitivamente la parola fine all'era dei dirigibili... che scomparirono man mano dalla circolazione. Il video che troverete qui sopra è reale ed è del 1937 (in origine era in bianco e nero).

In canale YouTube che ha restaurato il video è Upscaled Studio, che si è servito dell'intelligenza artificiale.