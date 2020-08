Disastro ambientale a Mauritius, fuoriuscite 3.800 ton di carburante: si vede dallo spazio

Una nave portarinfuse verso la fine di luglio ha colpito una barriera corallina al largo della costa di Mauritius, nazione insulare nell'Oceano Indiano; un incidente che ha portato a una grande fuoriuscita di petrolio visibile perfino dallo spazio.

L'incidente potrebbe portare a un disastro ambientale ancor più grave se la nave - il cui carico include olio combustibile, diesel e olio lubrificante - si dovesse rompere ulteriormente. Dopo che la MV Wakashio ha colpito una barriera corallina, nelle settimane successive è apparsa una crepa sullo scafo, il che significa che il carico della nave è in pericolo.

Stiamo parlando di una spedizione che include 4.290 tonnellate di olio combustibile, 228 tonnellate di diesel e 99 tonnellate di olio lubrificante, che la nave stava trasportando dalla Cina al Brasile. "Questa è la prima volta che ci troviamo di fronte a una catastrofe di questo tipo e non siamo sufficientemente attrezzati per gestire questo problema", ha dichiarato al New York Times Sudheer Maudhoo, il ministro della pesca di Mauritius.

La fuoriuscita non è avvenuta immediatamente. È stato solo la scorsa settimana che il petrolio, fuoriuscito da una nuova crepa nello scafo della nave, ha iniziato a sgorgare nello splendido mare del luogo. Le immagini della fuoriuscita di petrolio sono state catturate dai satelliti gestiti da Maxar Technologies la mattina del 7 agosto. La compagnia proprietaria della MV Wakashio, Nagashiki Shipping, ha affermato che gli sforzi di salvataggio erano sospesi a causa delle cattive condizioni del mare.

Questa fuoriuscita di petrolio "è probabilmente una delle più terribili crisi ecologiche mai viste nel piccolo paese insulare", ha affermato Greenpeace Africa in una dichiarazione venerdì 7 agosto.