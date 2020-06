Disastro ambientale in Russia: fuoriuscite 20.000 tonnellate di carburante in un fiume

Un serbatoio diesel è crollato recentemente da una centrale elettrica nella città di Norilsk, nella Siberia settentrionale, rilasciando 15.000 tonnellate di carburante in un fiume e 6.000 tonnellate nel suolo, secondo il controllo ambientale statale russo. Il presidente Vladimir Putin ha ordinato lo stato di emergenza per far fronte al disastro.

Secondo Greenpeace Russia, l'incidente è stato il "primo di tale portata nell'Artico" e paragonabile al disastro di Exxon Valdez al largo delle coste dell'Alaska nel 1989. Un supervisore della centrale elettrica è stato arrestato e verrà accusato a breve per quello che è successo, secondo quanto affermato dal comitato investigativo russo.

"Non ci sono stati versamenti di questo tipo nell'Artico prima", ha dichiarato Andrei Malov, portavoce del servizio di soccorso marittimo russo, all'Agence France-Presse. "Deve essere raccolto molto rapidamente perché il combustibile si sta dissolvendo nell'acqua." Un altro portavoce dell'agenzia russa, Dmitry Klokov, ha affermato che il ripristino del sistema idrico inquinato richiederebbe "decenni".

Inoltre, la missione di pulizia sta venendo ostacolata dalla mancanza di strade nella zona e dal tempo, liberando più carburante verso il lago e costringendo i soccorritori a rivedere le loro contromosse. I procuratori della regione di Krasnoyarsk, inoltre, hanno dichiarato che la fuoriuscita ha anche inquinato 180.000 metri quadrati di terra prima di finire sul fiume.

Secondo l'esperto del WWF, Alexei Knizhnikov, l'incidente non si sarebbe verificato se la società avesse seguito le regole. Secondo le leggi della Russia, infatti, dovrebbe esserci una struttura di contenimento attorno a qualsiasi serbatoio di carburante che avrebbe tenuto la maggior parte della fuoriuscita sul posto.

Un incidente che non farà sicuramente bene alla fauna del fiume.