Dal disastro di Apple Car potrebbe arrivare qualcosa di buono

A poche settimane dall’ufficializzazione della cancellazione del progetto Apple Car, arrivano delle interessanti informazioni. A quanto pare, gli ingegneri che negli ultimi anni hanno lavorato sul così detto “Progetto Titan”, starebbero valutando la possibilità di progettare un robot in grado di seguire le persone all’interno delle abitazioni.

Ovviamente si tratta di un progetto non destinato a vedere la luce a stretto giro, anche a causa della sua complessità. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Apple, il progetto sarebbe nelle fasi iniziali ed il colosso di Cupertino starebbe studiando l’uso degli algoritmi d’IA per rendere il robot un aiutante a 360 gradi per la famiglia e per la casa, ma anche per consentirgli di muoversi in spazi disordinati e seguire le persone nelle loro abitazioni. Tuttavia, l’obiettivo sarebbe anche di fargli svolgere compiti più complessi come pulire i piatti, ma è chiaro che si tratta di una sfida non semplice ed immediata da raggiungere.

Gurman spiega che non è detto che alla fine il progetto si concretizzerà, almeno non in questo decennio, a causa delle numerose sfide a livello ingegneristico. Inoltre, c’è anche da considerare che è improbabile che Apple decida di lanciarlo qualora dovesse capire che non ci sono i margini per guadagnare.

Apple per starebbe anche valutando altre aree per la robotica, tra cui i dispositivi da tavolo come un robot in grado di imitare i movimenti della testa della persona durante una chiamata con FaceTime. Anche questo però è un obiettivo visto come difficile da raggiungere in quanto non è facile bilanciare il peso di un motore robotico su un piccolo supporto.

