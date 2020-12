Un disastro ecologico potrebbe verificarsi da un momento all'altro a causa di questa nave

Una petroliera - chiamata FSO Safer - vecchia 45 anni, che si sta gradualmente arrugginendo al largo della costa occidentale dello Yemen e con un milione di barili di petrolio, potrebbe lentamente far fuoriuscire tutto il suo contenuto nel Mar Rosso. Viene trascurata dai suoi proprietari da cinque anni e rappresenta un serio pericolo.

La compagnia petrolifera ha infatti perso l'accesso alla sua nave, anche per le riparazioni, a causa della guerra sulla terraferma tra i ribelli Huthi alleati dell'Iran e le forze Saudite. Le forze ribelli hanno finora rifiutato la possibilità alle Nazioni Unite di intervenire per mettere al sicuro la nave. Gli esperti ambientali avvertono che è solo questione di tempo prima che tutti i 34 serbatoi di stoccaggio della Safer affondino in mare.

Il risultato? Una catastrofe quattro volte più grande del disastro della Exxon Valdez nel 1989. "Una perdita di 1 milione di barili garantisce un disastro ambientale e umanitario regionale", dichiara un nuovo studio. "La devastazione per la salute e il sostentamento di milioni di persone che vivono in una mezza dozzina di paesi lungo la costa del Mar Rosso sarebbe assicurata".

Le correnti locali assicureranno la distribuzione del petrolio alle barriere coralline che coprono quasi tutti i 4.000 chilometri della costa del Mar Rosso. Senza contare che questa è la stagione peggiore per una fuoriuscita di petrolio. "È chiaro dall'analisi che in inverno la dispersione del petrolio si estenderà più a nord e nel centro del Mar Rosso rispetto a una fuoriuscita che si disperde durante l'estate", scrivono gli autori.

Adesso c'è una buona e una cattiva notizia: la prima è che le forze ribelli hanno finalmente accettato di lasciare che le Nazioni Unite ispezionino e riparino la petroliera, secondo quanto riporta il New York Times. La cattiva notizia è che questa manutenzione è stata ritardata fino a gennaio. I ricercatori considerano questo l'ultima occasione per intervenire... prima del grande disastro.

Esperti ambientali hanno a lungo descritto il Safer come una "bomba fluttuante". Ci vorrebbero 30 anni - secondo uno studio - affinché l'ambiente si riprenda se la nave affondasse, e più di 126.000 persone solo in questa nazione potrebbero potenzialmente perdere i propri mezzi di sussistenza a causa dell'inquinamento.