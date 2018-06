Disastro Facebook: un bug rende pubblici i post di 14 milioni di utenti

Piove sul bagnato per Facebook. Come se non bastassero i numerosi problemi con Cambridge Analytica ed il caso scoppiato di recente, riguardante la condivisione di alcuni dati con i big della tecnologia cinese, nella giornata di ieri il colosso dei social network è nuovamente finito nella bufera, a causa di un bug.

Come riportato da molti siti infatti, 14 milioni di utenti Facebook hanno scoperto che nonostante stessero pubblicando post visualizzabili solo agli amici o ad un pubblico ristretto, utilizzando le apposite funzioni previste dal social network, questi sarebbero stati regolarmente visibili ad il mondo intero. In pratica, quindi, Facebook ha reso pubblici i post di 14 milioni di iscritti, ma non è noto il numero esatto di post interessati.

Il problema a quanto pare sarebbe stato causato da un bug al software interno, almeno secondo quanto affermato dalla compagnia che ha immediatamente riconosciuto l'errore. Il tutto sarebbe durato per 10 giorni a maggio, periodo nel corso del quale le impostazioni della privacy dei post di alcuni utenti sono state modificate su "pubblico" senza alcuna notifica. Il bug avrebbe colpito 14 milioni di persone, ma Facebook non ha diffuso alcun dato ufficiale in merito al numero esatto di iscritti interessati.

Per tutti coloro che sono rientrati in questa spiacevole situazione, la compagnia sta provvedendo all'invio di una notifica in cui riconosce che "a causa di un errore tecnico, ti invitiamo a modificare le restrizioni dei tuoi recenti post", come vi mostriamo nello screenshot pubblicato su Twitter e disponibile in calce.

La reazione della società al problema sembra essere stata tempestiva, ed infatti gli utenti stanno reagendo positivamente al bug. E' chiaro però che si è trattato di un problema estremamente grave, soprattutto per quella cerchia di utenti che è solita condividere post solo con determinati utenti o gruppi. Almeno al momento non sappiamo se il tutto abbia riguardato anche gli italiani o meno, vi terremo aggiornati.