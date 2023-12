Il disastro sul lago Peigneur: catastrofe sfiorata per un eccesso di zelo umano

Nel corso di un'operazione di trivellazione petrolifera sul lago Peigneur, in Louisiana, avvenne un incidente in cui la perforazione ha colpito accidentalmente una cupola di sale. Questo evento ha generato una dolina che ha inghiottito chiatte e ha provocato il ribaltamento del flusso nel canale Delcambre.

Il lago Peigneur, situato in Louisiana, è un lago salmastro noto per la sua profondità di ben 60 metri, rendendolo il lago più profondo dello stato (sapevate che un tempo esisteva un lago più grande del mar Mediterraneo?). Originariamente un bacino d'acqua dolce, il lago subì un notevole cambiamento il 20 novembre 1980, quando un'operazione di trivellazione petrolifera commissionata dalla Texaco perforò una cupola di sale nelle vicinanze, provocando un disastro.

Le operazioni di perforazione hanno creato un vortice che ha fatto defluire l'acqua del lago nella miniera di sale della Diamond Crystal Salt Company, riempiendo le caverne lasciate dalla rimozione del sale. Questo ha causato la formazione di una dolina che ha inghiottito una piattaforma di perforazione, undici chiatte, un rimorchiatore e parte del terreno circostante. Inoltre, il flusso inverso nel canale Delcambre ha temporaneamente generato la cascata più grande della Louisiana.

Nonostante la portata del disastro, non ci sono state vittime umane, ma tre cani sono stati uccisi. Tutti i dipendenti della miniera sono riusciti a fuggire grazie all'evacuazione tempestiva. La causa esatta del disastro è rimasta incerta, poiché le prove sono state distrutte nel vortice che ne è seguito.

La Texaco e l'azienda appaltatrice per le trivellazioni, la Wilson Brothers, pagarono una somma di risarcimento molto alta (della quale non sono note le cifre però) alla Diamond Crystal e a un vicino giardino botanico. La miniera fu chiusa nel dicembre 1986, e successivamente, la cupola salina sottostante fu utilizzata come struttura di stoccaggio e hub per il gas naturale pressurizzato.

Qui di seguito vi proponiamo un'altra vicenda assai singolare: il lago Hillier ha una particolare colorazione tendente al rosa. Questa volta però l'azione umana non c'entra, anche se le cause non sono note ed esistono solo alcune teorie.