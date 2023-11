Disastro naturale imminente: l'Islanda dichiara lo stato di emergenza

Nei giorni scorsi, circa duemila terremoti hanno fatto tremare la penisola di Reykjanes, nella costa sud-occidentale dell’Islanda. Mentre la nazione ha dichiarato lo stato di emergenza, gli scienziati temono che l’attività sismica possa scatenare un’eruzione che potrebbe devastare il paese di Grindavik, a due passi dalla capitale.

Il Met Office islandese (IMO) ha infatti osservato un accumulo di magma nel sottosuolo, a una profondità di circa 5 chilometri. L’eruzione è prevista tra diversi giorni ma si pensa che possa verificarsi a più riprese e in diversi giorni, aumentando le preoccupazioni per il piccolo centro abitato.

Due forti terremoti di magnitudo 5,2 sono stati avvertiti fino alla capitale Reykjavik e lungo la costa meridionale del Paese. I sismi hanno provocato diversi danni che hanno spinto la polizia islandese a chiudere un’importante strada che collega Reykjavik con Grindavik.

Grindavik, situata ad appena 3 chilometri dall'epicentro dei terremoti, ha attivato dei piani per evacuare i suoi 4000 abitanti. Tuttavia, secondo il Dipartimento della Protezione Civile locale, non sarà possibile salvare il bestiame dalla zona di pericolo a causa del pericolo di frane.

Questa non sarebbe la prima eruzione vulcanica che colpisce la penisola di Reykjanes. Dopo essere rimasta inattiva per diversi secoli, dal 2021 si sono verificate tre eruzioni nell’area, che fortunatamente hanno colpito luoghi remoti e non hanno minacciato infrastrutture critiche o aree popolate. Questa volta, però, i danni sembrano inevitabili.