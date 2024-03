Il primo disastro naturale moderno potrebbe essere accaduto in questa data

A Lisbona, il primo novembre del 1755, era un sabato che avrebbe dovuto celebrare tutti i santi della Chiesa Cattolica. La giornata prometteva riti solenni, visite ai cimiteri e offerte floreali secondo le pratiche cristiane. La città si aspettava una giornata di sacra commemorazione, ma ciò che si abbatté su di essa fu tutt'altro che divino.

Alle 9:40 del mattino, Lisbona fu scossa da tre distinte serie di tremori in un arco di 3-6 minuti. Le strade si riempirono di gente in fuga, preda del panico. Molti corsero verso i moli, altri cercarono rifugio nelle proprie case. Ma, essendo giorno di festa, innumerevoli fedeli si trovavano già raccolti nelle chiese per la messa.

Questi antichi edifici medievali, impreparati a resistere a tali scosse, crollarono, seppellendo o ferendo gravemente le congregazioni al loro interno. Contemporaneamente, incendi divamparono per la città, alimentati dalle fiamme di cucine, lanterne e candele, cadute o accese tra le macerie. Il fuoco, spinto dal vento, si propagò rapidamente ad altri edifici.

Un testimone oculare, il Reverendo Charles Davy, presente in città, descrisse come una nuvola di polvere avvolgesse l'intera area abitata, oscurando il cielo mentre l'aria si riempiva delle grida disperate della gente che invocava misericordia (quando riusciremo a prevedere questi nefasti eventi?).

Il terremoto lasciò la città in rovina e molti persero la vita. Ma il peggio doveva ancora venire. Circa 40-45 minuti dopo, coloro che si erano rifugiati ai moli assistettero a un fenomeno inquietante: il mare si ritirava. Poi, un'imponente onda tsunami di 6 metri si abbatté sulla costa, mietendo centinaia di vittime. Il Grande Terremoto di Lisbona ebbe conseguenze devastanti: fino a 50.000 persone potrebbero essere perite tra il sisma e il successivo tsunami, con migliaia di persone costrette alla fuga dalla città in rovina.

Anche il palazzo reale fu distrutto, insieme a inestimabili tesori di arte, letteratura e architettura. La ricerca moderna colloca l'epicentro del terremoto in mare, lungo una faglia delle placche tettoniche dell'Atlantico medio, anche se la localizzazione precisa rimane oggetto di dibattito. Il terremoto, il cui picco di intensità si stima tra 8.5 e 9.0, non solo segnò Lisbona ma anche altre aree della Penisola Iberica e del Nord Africa, come il Marocco e l'Algeria, dove si registrarono ulteriori 10.000 vittime.

L'evento è considerato da alcuni studiosi come la prima grande catastrofe naturale moderna, in quanto per la prima volta si riconobbero le cause naturali piuttosto che sovrannaturali dietro un disastro di tale portata (e oggi c'è chi ha trovato un modo per rendere i letti a prova di questi eventi).

