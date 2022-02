Disastro PSG-Real Madrid su Canale 5: i problemi audio 'spoilerano' la partita

Come ampiamente noto, nella serata di ieri Mediaset ha trasmesso su Canale 5 la partita tra PSG e Real Madrid, valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La supersfida del Parco dei Principi però è stata rovinata, almeno sulle reti Mediaset, dai continui problemi audio che hanno "spoilerato" le azioni.

Sin dai primi minuti infatti è stato evidente che il segnale audio della telecronaca arrivava in anticipo di qualche millisecondo rispetto alle immagini. Il problema però è che, nel gioco del calcio così come in tutti gli sport, anche un millisecondo può fare la differenza e rovinare quella che è stata una partita bellissima dominata dal PSG.

Gli spettatori quindi si sono ritrovati di fronte ad una situazione paradossale: Riccardo Trevisani raccontava in anticipo ciò che veniva mostrato sullo schermo. Emblematico è stato l'episodio del rigore sbagliato da Lionel Messi e parato da Curtois: quando sullo schermo si vedeva il fuoriclasse argentino avvicinarsi al pallone, il telecronista urlava il nome del portiere che aveva intercettato la palla. Lo stesso è avvenuto anche sull'episodio decisivo del 94esimo, quando Kylian Mbappè ha scartato due calciatori del Real Madrid ed ha realizzato la rete decisiva.

Sui social, in particolare Twitter, si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti infastiditi per la situazione che, però, si è protratta per tutto il match.