Disastro sfiorato nello spazio: un satellite russo stava per colpire una sonda della NASA

Il cielo sta diventando sempre più affollato e pericoloso e a dimostrarlo c'è stato l'ultimo brivido che ha corso ieri notte un satellite della Nasa, che era finita nel mirino di un'altra sonda non più in funzione dell'agenzia spaziale russa.

Il satellite morto della Roscosmos stava viaggiando a circa 14 km al secondo, quando gli ingegneri della Nasa si sono accorti del problema. Non hanno avuto nemmeno la possibilità di far muovere il proprio satellite, visto che non è dotato di razzi per il movimento, e l'unica cosa che hanno potuto fare è stato trattenere il fiato, mentre il satellite battente bandiera russa passava ad altissima velocità a soli 20 metri di distanza dal loro strumento.

Nel caso i due satelliti si sarebbero scontrati, l'effetto sarebbe stato catastrofico, assicurano gli ingegneri, con la liberazione nello spazio di una quantità impressionante di detriti che in orbita bassa avrebbero potuto creare non pochi problemi agli altri satelliti e alle prossime missioni.

Secondo un calcolo effettuato questa mattina dalla stessa agenzia americana, nei secondi successivi all'impatto ci sarebbe potuto essere addirittura l'aumento istantaneo del 50% di detriti artificiali attualmente presenti nei pressi della Terra. Una quantità davvero enorme di "immondizia", che riaccende l'allarme su un tema spesso sottovalutato dalla comunità pubblica, ma non dal cinema, grazie alla realizzazione del film Gravity.

Fortunatamente questo incontro spiacevole tra satelliti non era volontario. Non è il frutto dell'aumento della tensione tra Stati Uniti e Russia per colpa della guerra in Ucraina, visto che il satellite russo in questione è spento da anni. Ciò non toglie che gli scienziati sono seriamente preoccupati per le sorti dei satelliti in disuso, che il più delle volte, quando non raggiungo la Terra, vagano silenziosamente nello spazio in attesa di qualcosa che li colpisca.

Attualmente, il Dipartimento della Difesa americana calcola che esistono 30.000 detriti di grandi dimensioni che possono causare dei danni ai satelliti attivi, ma secondo l'ESA (l'ente spaziale europeo) e la NASA ce ne sono molti altri che non vengono considerati dai nostri sistemi, essendo troppo piccoli per essere individuati.

Questo problema - noto come Sindrome di Kessler - è condiviso a tutte le nazioni e ha messo in allarme anche le agenzie metereologiche nazionali, la Stazione Spaziale cinese e la Stazione Spaziale Internazionale, più volte bersagliata da questi detriti. Più missioni lanceremo, più pericoloso sarà avventurarsi nell'orbita bassa delle Terra.

Gli scienziati di tutto il mondo stanno cercando di proporre dei progetti in grado di risolvere il problema, ma con l'aumento recente delle missioni spaziali e l'ingresso delle compagnie private nell'esplorazione spaziale si teme che nel prossimo futuro il nostro cielo comincerà a sembrare ad un campo minato, dove gli impatti saranno all'ordine del giorno.