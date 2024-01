Disastro spaziale scongiurato: il Giappone continua l'avventura lunare

Sembrava un disastro e invece il Giappone ha finalmente ristabilito la connessione con la sua navicella spaziale Smart Lander for Investigating the Moon (SLIM). Sono trascorsi quasi nove giorni da quando è atterrata sulla superficie lunare, cosa sarà successo?

"La comunicazione con SLIM è stata stabilita con successo ieri sera e le operazioni sono riprese!". Così recita un post pubblicato dalla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) su X.

Solo poche ore fa vi parlavamo dell’atterraggio del Giappone sulla Luna, ma ora abbiamo una bella notizia: SLIM potrà continuare la sua missione… almeno per il momento. Ricostruiamo l’accaduto.

Il 19 gennaio, la navicella spaziale stava scendendo verso il punto di atterraggio vicino al bordo del cratere Shioli quando uno dei suoi due propulsori principali si è guastato, provocando la rovinosa caduta di SLIM. I danni principali si sono registrati sui pannelli solari, che non riuscivano più a caricarsi.

Domenica sera però, probabilmente grazie ad un cambio di direzione della luce solare, la sonda ha iniziato nuovamente a generare elettricità. Soprannominata "Moon Sniper", la navicella spaziale è stata progettata utilizzando un nuovo sistema di navigazione che consente atterraggi di assoluta precisione.

A questo punto, SLIM potrà finalmente continuare la sua missione per analizzare la composizione delle rocce olivina (un minerale comune nella crosta lunare) utilizzando una fotocamera spettrale multibanda, che cattura immagini oltre le lunghezze d’onda della luce viste dall’occhio umano. Non sappiamo però quanto tempo avrà a disposizione.

Nonostante non vi siano conferme ufficiali, l’agenzia spaziale ha precedentemente affermato che SLIM non è stato progettato per sopravvivere a una notte lunare. Considerando quindi che la prossima inizierà tra soli due giorni, non ci resta che attendere fiduciosi.