Disastro switch off DVB-T2: 'la TV è tornata indietro agli anni 60, si vede solo la Rai'

A pochi giorni dalla richiesta di Confindustria di nuovi bonus tv, arrivano notizie non proprio positive sugli effetti che ha avuto il refarming (concluso da qualche settimana) a Macerata.

Secondo quanto spiegato da un sito locale, nel maceratese sono stati spenti i vecchi ripetitori, il che ha avuto un impatto devastante sulla TV a Castelsantangelo, Monte Cavallo, Sefro, Bolognola, Ussita e Visso. Nellla fattispecie, alcuni riferiscono addirittura che la TV sarebbe tornata indietro negli anni 60, e si vedrebbe solo la rai.

Un commerciante spiega che “il problema si ripercuote sui più anziani, che non sono esperti in tecnologia” e quindi non sono in grado di affidarsi ai nuovi sistemi. Tutti i centri sotto i 500 abitanti sarebbero letteralmente tornati agli anni 60, quando si vedeva solo la TV di Stato.

Di conseguenza, gli utenti più esperti sono costretti ad affidarsi al satellite ed alla parabola, altrimenti sono impossibilitati ad accedere alle altre TV come Mediaset, ad esempio. Insomma, la situazione non è rosea e si aggiunge a quella registrata in altri territori: ad esempio a Roma sono stati segnalati tanti problemi con lo switch off al DVB-T2, ed una situazione analoga è stata riportata anche nella zona di Torino. Ricordiamo che lo switch off al DVB-T2 avverrà il 1 Gennaio 2023.