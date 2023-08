Il disastro del Titan avrà ripercussioni inaspettate sul turismo spaziale

La tragedia che ha colpito il subacqueo Titan si ripercuote anche per il turismo spaziale, che potrebbe essere messo in difficoltà proprio da questo spiacevole evento. George Nield, presidente di Commercial Space Technologies, ha sottolineato come entrambe le esperienze avvengano in ambienti ostili e siano rischiose.

Una differenza fondamentale tra le due è che per i veicoli subacquei esiste un insieme completo di standard industriali, mentre per i voli spaziali commerciali è necessario un quadro normativo aggiornato. Attualmente, i lanci sono condotti sotto un regime di "consenso informato", dove le aziende devono informare accuratamente i loro clienti su tutti i rischi previsti, e poi far firmare un documento in cui dichiarano di comprendere e accettare tali rischi.

Alan Ladwig, autore di "See You In Orbit? - Our Dream Of Spaceflight", ha sottolineato come ci siano preoccupazioni riguardo a una base "insufficiente" di test e supervisione governativa o regolamenti per le nuove tecnologie che vengono incorporate nei sistemi operativi. In poche parole, non ci sono molti test - da parte dei governi - per le "nuove tecnologie"... soprattutto quelle che ti fanno esplorare luoghi difficilmente visitabili dalle persone comuni.

In conclusione, la tragedia del Titan ci ricorda che, nonostante l'entusiasmo e l'innovazione, la sicurezza deve rimanere al centro di qualsiasi forma di turismo estremo, sia che si tratti di esplorare le profondità dell'oceano o di raggiungere i confini dello spazio terrestre. Tuttavia, prima che questo discorso possa colpire l'opinione pubblica, ci vorrà ancora decisamente molto tempo, visto che il turismo spaziale sarà destinato probabilmente solo ai milionari.