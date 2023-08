Dopo il disastro del Titan, il co-fondatore vuole creare una colonia su Venere nel 2050

Guillermo Söhnlein, co-fondatore di OceanGate, azienda che ultimamente è stata al centro delle notizie a causa della tragedia del sottomarino Titan, ha recentemente presentato il suo nuovo ambizioso progetto: Humans2Venus, un gruppo di ricerca dedicato alla creazione di una colonia che galleggia sopra la superficie di Venere.

Söhnlein è convinto che entro il 2050 mille persone potranno chiamare casa questa colonia sospesa sopra il pianeta più caldo del sistema solare. Venere, spesso definito il "gemello della Terra", presenta un'atmosfera densa di acido solforico che intrappola il calore in un "effetto serra incontrollato", portando a temperature superficiali di circa 475 gradi Celsius.

L'imprenditore argentino ammette che l'idea di andare su Venere potrebbe sembrare ardita. "È vero, parlare di andare su Venere solleva sopracciglia sia all'interno che all'esterno dell'industria spaziale", afferma l'uomo. "È un obiettivo ambizioso, ma credo che sia molto fattibile entro il 2050." Per onor di cronaca, Söhnlein ha lasciato il ruolo di CEO di OceanGate nel 2013 mantenendo però una quota di minoranza.

"Dimenticate OceanGate. Dimenticate Titan. Dimenticate Stockton [il CEO deceduto nell'implosione del sommergibile]", continua l'ambizioso imprenditore (quasi al pari di Elon Musk che porterà l'uomo su Marte entro il 2030). "L'umanità potrebbe essere sull'orlo di una grande scoperta e non sfruttarla perché noi, come specie, rischiamo di essere frenati e ricondotti allo status quo."

Insomma, ancora sono solo parole, ma Söhnlein ha 27 anni per dimostrare qualcosa. Nel frattempo, nella sua chiacchierata con Insider, ha elogiato il suo amico defunto a causa dell'implosione del sottomarino: "se non avessimo persone come Rush, probabilmente saremmo ancora tutti nelle caverne".