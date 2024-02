Il disastro del Titanic portò altre navi ad affondare a loro volta, ecco perché

L'affondamento del Titanic è stato probabilmente il più famoso incidente navale della storia, che portò alla morte di circa 1518 persone. Già all'epoca del disastro, avvenuto nel 1912, la sua storia entrò nella leggenda, grazie ai diversi resoconti che riempirono le prime pagine dei giornali per mesi, forniti dai pochi sopravvissuti.

Tuttavia non sono molti a sapere che questo disastro ebbe delle immediate conseguenze anche al livello delle varie direttive che regolavano allora i vari sistemi nazionali di trasporto marittimo, che obbligarono i vari armatori e le varie compagnie turistiche nel dotare le navi da crociere di un numero elevato di scialuppe.

L'elevato numero di morti del Titanic era stato infatti causato dal fatto che il grosso transatlantico era stato dotato di sole 16 lance, mentre ne servivano probabilmente 25. Dal 1912 in poi le compagnie navali dunque cominciarono ad aumentare il numero di lance presenti nelle navi passeggeri, spesso fornendo un numero aggiuntivo di scialuppe proprio per scongiurare la morte in mare ai passeggeri.

Ciononostante l'impegno, questa risposta emotiva provocò a sua volta dei gravi disastri negli anni successivi, provocati tuttavia da un problema opposto a quello riscontrato nel 1912: l'abbondanza stessa delle lance.

Il peso delle scialuppe aggiuntive portarono difatti vari navi ad essere eccessivamente appesantite in determinati punti specifici del loro scafo, con la conseguenza che alcune imbarcazioni furono costretti ad abbandonarle in mare aperto, per non rischiare di ribaltarsi.

Altre imbarcazioni, invece, colarono direttamente a picco per colpa del loro peso eccessivo, dimostrando ancora una volta come non bisogna mai lasciarsi guidare da una risposta emotiva di seguito ad una immane tragedia.

La nave più famosa che è affondata per colpa delle direttive sorte poco dopo l'affondamento del Titanic è la USS Eastland, che nel 1915 affondò nel porto di Chicago, poco prima di raggiungere il largo. Un incidente che provocò la morte di 844 passeggeri e che paralizzò la zona ei Grandi Laghi Americani per alcuni anni.

I parallelismi fra il Titanic e la USS Eastland sono diversi. Se il Titanic è considerato il più grande incidente marittimo della storia, il ribaltamento dell'USS Eastland è considerato il più grande incidente lacustre mai avvenuto. Entrambe le imbarcazioni erano considerate "di lusso" e trasportavano gente benestante, impegnata a godersi le vacanze.

La maggioranza dei passeggeri morì inoltre per colpa dell'incapacità dei due capitani di rendersi conto della gravità della situazione, seppur paradossalmente fossero considerati al tempo tra i migliori in circolazione nella marina civile.

La USS Eastland era stata progettata per trasportare sei scialuppe di salvataggio, ma al momento del disastro ne trasportava 11, più altre 37 zattere e un numero non precisato di giubbotti di salvataggio. La maggior parte di queste imbarcazioni era stata stivata sui ponti superiori, nel lato di babordo, ed essendo molto pesanti influenzarono direttamente la meccanica che portò la nave a inabissarsi sul fondo del porto.

Come tante altre navi dell'epoca, la USS Eastland non era stata testata per determinare in che modo il peso aggiuntivo influisse sulla sua stabilità, ma a complicare il tutto fu un errore di costruzione che induceva la nave a inclinarsi leggermente quando la maggioranza dei suoi passeggeri si radunava su un lato, al momento della partenza.

Nel mattino del 24 luglio 1915 quasi l'intera popolazione della nave si affrettò a raggiungere il ponte di babordo, per i saluto di rito, quando il peso complessivo delle scialuppe e delle persone portarono l'intero scafo a subire un pericoloso rollio, che nell'arco di pochi secondi fece ribaltare la USS Eastland.

A differenza del Titanic, i soccorsi giunsero immediatamente, ma la maggioranza dei passeggeri morì subito per colpa del ribaltamento di 45° che indusse molti a morire schiacciati, l'uno sopra l'altro. Diverse furono anche le lance che si sganciarono dai loro supporti, travolgendo le persone bloccate dalle ringhiere di sicurezza.

Infine, a risultare fatali in quel momento furono anche le posate che erano state predisposti nei tavolini per servire la colazione. Vennero praticamente scagliati in aria quando la nave perse del tutto l'equilibrio, risultando dei pericolosi pugnali per dei poveri camerieri.

La cosa paradossale è che lo stesso fenomeno si verificò anche all'interno del ristorante e della cucina del Titanic, in cui era si era appena conclusa la cena (se volete sapere cosa hanno mangiato i passeggeri del Titanic prima del disastro basta cliccare qui).

A differenza del transatlantico, la USS Eastland venne recuperata dal fondale e "risistemata", prima di essere venduta alla marina militare statunitense durante la seconda guerra mondiale. Il suo difetto di progettazione e la sua triste nomea portò in ogni caso la marina a scegliere di non spedirla in guerra e di renderla più una scuola per giovani marinai, come la nostra Amerigo Vespucci

Il Titanic invece si trova sul fondale dell'Oceano Atlantico e secondo alcuni studi starebbe per scomparire, per colpa dell'erosione del metallo di cui è composto lo scafo e per l'enorme pressione.