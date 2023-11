Disattivare la riproduzione automatica su YouTube? Un gioco da ragazzi

Al netto della questione Picture in picture di YouTube, vale la pena soffermarsi anche su una funzionalità integrata nel popolare servizio di casa Google. Potreste infatti non saperlo, ma di fatto risulta possibile disattivare la riproduzione automatica dei video in modo semplice.

A tal proposito, una volta avviata l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili di YouTube, ad esempio quella integrata su Android o comunque scaricabile semplicemente dal Play Store di Google, potreste volervi spostare innanzitutto nella sezione "Tu", facendo tap sull'apposita icona collocata in basso a destra.

Dopodiché, una volta premuto sull'icona dell'ingranaggio presente in alto a destra, vedrete comparire a schermo l'opzione "Riproduzione automatica". Entrati dunque in questa sezione dell'app, potrete scegliere di disattivare quest'ultima tramite la levetta associata alla voce "Telefono cellulare/tablet". Ovviamente, se risultano presenti opzioni legate ad altre dispositivi associati all'account, potreste voler scegliere come gestire tutto anche per quei contesti.

Insomma, non si tratta di nulla di complesso e vedrete che in questo modo il successivo video non verrà riprodotto al termine della riproduzione. Per il resto, se state cercando maggiori dettagli sul funzionamento dell'autoplay su YouTube, potreste voler dare un'occhiata a quanto indicato direttamente sul portale ufficiale Google Support (che include indicazioni sempre aggiornate anche su "opzioni poco conosciute" come quella trattata).