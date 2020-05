Niente più sbirciatine dietro i vestiti spento IL SENSORE DI ONEPLUS 8 per l'effetto Xrays - Aggiornata

Ha avuto risonanza mondiale la notizia relativa al filtro per OnePlus 8 Pro che faceva vedere attraverso i vestiti ed oggetti, ed a quanto pare ha anche provocato imbarazzo alla società cinese che attraverso un post pubblicato su Weibo ha annunciato che disattiverà temporaneamente il sensore che consentiva di accedere alla funzione "Color Filter".

Il produttore si è scusato per l'accaduto ed ha affermato che l'aggiornamento che porterà alla disattivazione della fotocamera sarà distribuito agli utenti entro una settimana in Cina, mentre non ha diffuso informazioni sull'arrivo negli altri mercati.

Al contempo, OnePlus ha anche precisato che la decisione rientra nella strategia della società che mira sempre a garantire la massima privacy agli utenti. Il Color Filter, si legge nel post, sarà nuovamente attivato solo nel momento in cui tutti i problemi saranno risolti.

Per chi non avesse seguito la vicenda, OnePlus su OnePlus 8 Pro ha dedicato un sensore da 5MP alla Color Filter Camera che grazie alle funzioni software è stato utilizzato da vari YouTuber per vedere attraverso gli oggetti in plastica (lampante è l'esempio della Apple TV) o addirittura attraverso vari tessuti.

Una decisione di questo tipo era ampiamente nell'aria, ma in molti hanno sottolineato che la disattivazione del sensore rende di fatto OnePlus 8 Pro uguale al modello "base" a livello fotografico , nonostante il prezzo più elevato.



Aggiornamento ore 18:46 19/05/2020: OnePlus ci tiene a specificare che la fotocamera non verrà disabilitata. Per maggiori informazioni sulla questione, l'azienda cinese ha pubblicato un dettagliato post sul suo forum ufficiale (in inglese).



Di seguito la traduzione: "Negli ultimi giorni si è discusso molto in merito alle capacità della Color Filter Camera di OnePlus 8 Pro. Molti utenti e media hanno parlato delle foto uniche che si possono scattare con essa, ma alcuni hanno anche posto domande in merito alle sue capacità di vedere attraverso determinati materiali.



Sebbene riteniamo che questa fotocamera offra agli utenti la possibilità di essere più creativi [...], comprendiamo anche le preoccupazioni che sono state sollevate. Pertanto, stiamo già lavorando a un aggiornamento OTA che lanceremo nelle prossime settimane per continuare a offrire il filtro Photochrom, limitando però altre funzionalità che potrebbero essere fonte di preoccupazione.



Abbiamo deciso di disabilitare temporaneamente questo filtro su HydrogenOS per via di [...] alcune informazioni false e fuorvianti che circolano sui social media in Cina. Tuttavia, non prevediamo di disabilitare questo filtro su OxygenOS, il nostro sistema operativo globale, quindi possiamo concentrarci sul fornire l'OTA al più presto possibile".