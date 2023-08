Avete disattivato la cronologia su YouTube? Presto resterete senza homepage

YouTube ci ha abituati a delle scelte controverse, specie negli ultimi tempi: per esempio, la nuova interfaccia della homepage di YouTube darà enorme risalto agli Shorts (seguitissimi dall'utenza), a discapito dei video a lunghezza "normale". L'ultimo cambiamento, però, potrebbe eliminare l'intera homepage di YouTube per alcuni utenti.

Cerchiamo di approfondire la questione: come spiega un post sul Blog di YouTube, la homepage della piattaforma "sparirà" per gli utenti che hanno disattivato la cronologia dei video e "non hanno alcuna ulteriore cronologia significativa prima della disattivazione di quest'ultima". In altre parole, se possedete un account YouTube nuovo e con cronologia disattivata (o su cui tenete quest'ultima disattivata da anni), la vostra homepage di YouTube sarà... una pagina vuota.

Fino ad ora, gli utenti che decidevano di disattivare la cronologia di YouTube potevano comunque visualizzare i video più visti nel proprio Paese in homepage, insieme ai contenuti trending e ad alcuni suggerimenti casuali della piattaforma di Google. Evidentemente, questo sistema non sembra più convincere l'azienda, che ha deciso di rimpiazzarlo con una schermata completamente bianca (o nera, se avete attivato la modalità scura).

Nel post, YouTube scrive che "a partire da oggi, se la tua cronologia di ricerche di YouTube è disattivata e non hai alcuna significativa cronologia salvata in precedenza, tutte le funzioni che la richiedono saranno disabilitate. Tra di esse, ci sarà il feed della homepage di YouTube". Il post continua spiegando che la home del servizio sarà "molto diversa" per gli utenti coinvolti.

"Potrai vedere la barra di ricerca e il menù in alto a sinistra, ma non ci sarà alcun feed né ci saranno raccomandazioni, permettendoti di avere un'esperienza di ricerca semplificata, che ti darà modo di cercare tra i canali a cui sei iscritto e tra i temi popolari con le apposite tab", conclude il blog di YouTube.

Benché YouTube spieghi che questo aggiornamento della sua UI sia volto a migliorare l'esperienza utente, però, in molti sembrano non essere convinti che le cose stiano davvero così: addirittura, alcuni considererebbero la mossa un tentativo di spingere gli utenti ad attivare la cronologia dei video visualizzati minacciando la rimozione di una funzione importante come la homepage stessa di YouTube.