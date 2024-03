Quanti discendenti dei primi pellegrini inglesi d'America ci sono al mondo?

Abbiamo sempre visto, nei film e nelle serie TV americane, gruppi di statunitensi celebrare il tanto famoso giorno del Ringraziamento, con annesso iconico tacchino. Ma a cosa fa riferimento questa festività?

Tutto iniziò il 16 settembre 1620, quando da Plymouth (Inghilterra) salpò la Mayflower, una nave contenente 102 passeggeri e circa 30 membri di equipaggio. Questi sono i primissimi pellegrini inglesi che avvistarono il cosiddetto Nuovo Mondo.

Dopo un viaggio di 66 giorni conclusosi a Cape Cod (oggi Massachusetts), gli emigranti si insediarono in pianta stabile in America. Dopo un anno, quei pellegrini festeggiarono il primo raccolto autunnale della loro colonia: quella celebrazione, che si perpetua da ormai più di quattro secoli, prese il nome di Ringraziamento.

Per moltissimi statunitensi, quei viaggiatori sono ritenuti il primo nucleo della comunità americana, perciò è fonte di orgoglio discendere da quei passeggeri. Secondo la General Society of Mayflower Descendants, oggi esistono circa 45 milioni di persone che potrebbero avere dei collegamenti dinastici con i pellegrini che hanno navigato sulla famosa nave. Nello specifico 10 milioni di questi risiederebbero ancora negli Stati Uniti d’America, mentre 35 di milioni di persone sono sparse in tutto il mondo.

Nel 1920, in occasione del 300º anniversario del viaggio della nave, Herbert Folger, storico della General Society of Mayflower Descendants, ha reso pubblici gli elenchi dei passeggeri della leggendaria nave e quattro generazioni dei loro discendenti. Di seguito, vi lasciamo la lista completa dei primi pellegrini inglesi in America.