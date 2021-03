I dischi da 700 TB stanno arrivando: potrebbe starci tutto Netflix!

La quantità di dati che generiamo tramite i nostri lavori svolti su PC, smartphone o quant’altro sta crescendo a dismisura e, assieme alla digitalizzazione dei documenti cartacei, sta diventando sempre più difficile gestirli in poche unità di memoria. Fortunatamente, a breve potrebbero arrivare dischi da 700 TB.

Un team di ricercatori delle Università di Shanghai per la scienza e della tecnologia (USST), Università RMIT e dell'Università nazionale di Singapore (NUS) hanno infatti avviato una collaborazione per cercare di produrre un nuovo meccanismo che migliori la densità dei dati dei dischi ottici. Il traguardo raggiunto finora, come riportato anche sulla rivista Science Advances, ha permesso loro di confezionare una quantità di dati equivalente a 28.000 Blu-ray da 25 GB tutti all’interno di un disco “teorico” da 12 centimetri di diametro, per circa 700 terabyte di capacità.

Questo supporto viene definito “teorico” perché al momento hanno lavorato solamente sulla tecnologia necessaria per renderlo realtà. Come funziona? Grazie a un nuovo materiale nanocomposito, che combina scaglie di ossido di grafene con nanoparticelle, è possibile ottenere una densità di dati senza precedenti utilizzando laser a onda continua poco costosi, così da ridurre anche i costi operativi rispetto alle tradizionali tecniche di scrittura ottica, senza contare anche il fatto che si tratterebbero di dischi più duraturi rispetto agli HDD attuali basati sulla magnetizzazione, dalla longevità che arriva fino ai 3-5 anni.

Secondo gli esperti che hanno lavorato al progetto, “sebbene siano necessari progressi per ottimizzare la tecnologia, i risultati aprono nuove strade per affrontare la sfida globale dell'archiviazione dei dati. La tecnologia è adatta alla produzione di massa di dischi ottici, quindi il potenziale è enorme”. Non ci resta dunque che aspettare altre novità al riguardo, dato che con dischi ottici di questo tipo sarebbe possibile anche trovare un’ulteriore alternativa al cloud o anche scaricare tantissimi contenuti multimediali a risoluzioni elevate per conservarli a lungo. Potrebbe essere possibile persino usarli per contenere tutto Netflix!

Un lavoro simile (più o meno) lo abbiamo visto a fine dicembre, quando un utente ha memorizzato film interi all’interno di un floppy disk.