Il nuovo disco d'oro che invieremo nello spazio mostrerà il lato oscuro dell'uomo

Dopo decenni dal lancio delle sonde Voyager 1 e 2 nel 1977, il mondo riflette su quel momento storico e sul significato che ha avuto per l'odissea continua dell'umanità. Oltre alle loro missioni scientifiche, le sonde portavano con sé un tocco di aspirazioni più profonde dell'umanità: i Dischi d'Oro.

Questi erano un messaggio in bottiglia per eventuali specie intelligenti che li avrebbero trovati. Sebbene le probabilità che ciò accada siano estremamente basse, i dischi hanno comunque avuto uno scopo: mostrare che siamo mossi non solo dalla volontà di comprendere l'Universo, ma anche dall'apertura verso altre intelligenze e dal desiderio di essere compresi.

Hanno anche dimostrato il nostro desiderio di unirci gli uni agli altri. Carl Sagan, che ha avuto un ruolo fondamentale nella selezione del materiale, ha probabilmente espresso al meglio il loro significato: "La navicella sarà incontrata e il disco riprodotto solo se ci sono civiltà avanzate nello spazio interstellare, ma il lancio di questa 'bottiglia' nell'oceano cosmico dice qualcosa di molto speranzoso sulla vita su questo pianeta".

I Dischi d'Oro contengono suoni e immagini che racchiudono aspetti della vita sulla Terra. Sono una capsula del tempo che contiene suoni naturali del clima e della fauna selvatica della Terra, voci umane in 55 lingue diverse e messaggi stampati dai leader politici dell'epoca. Contengono anche un'ampia varietà di immagini, dalla struttura ingrandita del DNA a una fotografia di Ansel Adams del fiume Snake e dei Grand Tetons.

Ora, alcuni pensano già a cosa mettere nel prossimo messaggio in bottiglia (MIAB) che invieremo nell'immensità dell'Universo. In un articolo di ricerca pubblicato su AGU Earth and Space Science, un team di ricercatori ha esplorato questa possibilità.

La nuova edizione dei Voyager Golden Records potrebbe rivelare il lato oscuro dell'umanità perché gli autori del progetto propongono di includere non solo i trionfi dell'umanità, ma anche le sue difficoltà e tragedie. Questo approccio mira a fornire una visione più completa e onesta della storia umana, mostrando non solo i nostri successi scientifici e culturali, ma anche i conflitti e le guerre che hanno segnato il nostro passato.

Voi cosa ne pensate?