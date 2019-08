La discografia dei Tool è disponibile su Apple Music e Spotify da oggi

Il grande giorno è finalmente arrivato. Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, debutta oggi sulle principali piattaforme di streaming musicale la discografia dei Tool. Le canzoni del gruppo alternative metal di Maynard James Keenan sono infatti disponibili per l'ascolto su Apple Music, Spotify e simili.

Un cambiamento importante per l'intero settore, in quanto fino ad ora i Tool si erano mostrati riluttanti all'idea. I fan, di conseguenza, erano costretti a fare ricorso a YouTube per ascoltare le tracce.

La pubblicazione dell'intera discografia dei Tool arriva a qualche giorno di distanza dalla pubblicazione del nuovo album "Fear Incolum", in arrivo il 30 Agosto.

Altri importanti artisti inizialmente si erano opposti a caricare la loro musica sulle piattaforme di streaming, tra cui i Metallica, gli AC/DC, i Led Zeppelin ed i Beatles, ma l'aumento dell'utilizzo da parte degli utenti, e della popolarità delle applicazioni, li ha praticamente costretti ad abbracciare le nuove tecnologie.

Le prime avvisaglie dell'arrivo dei Tool su Spotify ed Apple Music erano arrivate lo scorso maggio, quando era misteriosamente comparso il profilo della band di Los Angeles, che di recente ha fatto tappa anche in Italia al Firenze Rocks.

L'intera discografia può essere ascoltata tramite questo indirizzo: a fianco delle playlist curate dalle redazioni sono ovviamente presenti gli album 10,000 Days, Lateralus, Aenima ed Undertow.