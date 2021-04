Discord, niente acquisto da parte di Microsoft: ora punta alla quotazione in borsa

Non hanno avuto seguito le notizie pubblicate qualche settimana fa che volevano Microsoft pronta ad acquistare Discord. Un nuovo rapporto pubblicato dal Wall Street Journal, infatti, riferisce che i proprietari della piattaforma avrebbero rigettato la proposta della divisione Xbox di Microsoft.

A quanto pare, infatti, i dirigenti si sarebbero decisi a perseguire un'altra via, che porta alla quotazione in borsa. In questo modo la compagnia potrebbe racimolare fondi dal pubblico offrendo agli azionisti una parte della propria attività.

Il co-fondatore e CEO di Discord, Jason Citron, a TechCrunch ha confermato i piani ed ha affermato che "siamo onorati della crescita che abbiamo visto tra così tante comunità incredibili e diverse che hanno fatto di Discord il loro posto in cui rilassarsi. Mentre guardiamo al 2021, siamo entusiasti di ciò che abbiamo in serbo e abbiamo in programma di utilizzare questo finanziamento per contribuire a rendere Discord ancora migliore, sia per il nostro servizio gratuito che per i nostri abbonati Nitro". L'obiettivo prefissato parla di 140 milioni di Dollari di finanziamento da parte di Greenoaks Capital.

Negli ultimi tempi Discord ha registrato una crescita importante della valutazione, complici anche i recenti finanziamenti, che si aggira intorno ai 7 miliardi di Dollari. Nel 2020 gli utili hanno superato quota 130 milioni di Dollari, rispetto ai 45 milioni di Dollari del 2019.