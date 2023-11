Discord sta già disattivando il chatbot di intelligenza artificiale Clyde

Vi ricordate il reveal di inizio 2023 relativo all'arrivo del chatbot Clyde su Discord? Ebbene, adesso quest'ultimo è in fase di rimozione dalla ben nota piattaforma, segnando un "dietrofront" non di poco conto in ambito di utilizzo di chatbot di intelligenza artificiale (perlomeno per quel che riguarda il servizio coinvolto).

In ogni caso, come riportato anche da The Verge, nonché soprattutto come indicato mediante il portale ufficiale di Discord, Clyde verrà disattivato entro fine novembre e dall'1 dicembre 2023 gli utenti non potranno più chiedere nulla a quest'ultimo, né nel contesto dei DM di gruppo né chiaramente nell'ambito delle chat legate ai server.

Per il resto, nel rapido disclaimer comparso sul sito Web ufficiale di Discord si ringrazia banalmente l'utenza per il supporto e il feedback. La piattaforma fa inoltre sapere di essere al lavoro per aggiungere nuove funzionalità ed esperienze, anche se non è ben chiaro al momento se si tratti di qualcosa di legato al mondo dell'intelligenza artificiale.

Va detto che Clyde era un chatbot IA sperimentale, che pur sfruttando i ben noti modelli di intelligenza artificiale legati a OpenAI di fatto è sempre rimasto in una versione preliminare. Discord non ha fornito motivazioni precise in merito a cosa ha portato a questo "dietrofront", anche se qualcuno sta già iniziando a ipotizzare il possibile ritorno in futuro di una funzione di questo tipo solamente per gli utenti abbonati a Discord Nitro. In questo caso, però, non c'è nulla di ufficiale: staremo a vedere.