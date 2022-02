Discord down il 15 febbraio 2022: gli utenti non riescono a parlarsi

Discord è un servizio particolarmente utilizzato dai videogiocatori, che sono soliti usufruirne per chiacchierare durante le sessioni di gaming. Tuttavia, non sono solamente i gamer a usare questo programma, in quanto le numerose funzionalità offerte, dalla messaggistica istantanea alle videochiamate, lo rendono adatto a un vasto pubblico.

Per questo motivo, non sono in pochi coloro che si sono accorti dei "grattacapi" riscontrati dal popolare servizio di VoIP nella giornata del 15 febbraio 2022. Le segnalazioni si sprecano nella serata italiana: basta dare un'occhiata al noto portale Downdetector per comprendere che anche un buon numero di utenti italiani si è trovato impossibilitato a continuare le conversazioni.

Tuttavia, non si tratta solamente di un problema legato al nostro Paese, in quanto persino The Verge ha segnalato la questione. Inoltre, il disservizio è stato confermato anche mediante il sito Web Discord Status, da cui apprendiamo che sono stati riscontrati problemi con le API, che hanno causato "grattacapi" nell'invio dei messaggi, nel login, nello streaming dei video e così via. Insomma, la giornata del 15 febbraio 2022 non è di certo stata fortunata per Discord.

In ogni caso, sembra che la situazione stia tornando alla normalità, in quanto gli addetti ai lavori si stanno adoperando per riuscire a sistemare la questione e pensano già di aver compreso qual è stata la causa del tutto. Insomma, probabilmente a breve non ci saranno più problemi. Tuttavia, se avete riscontrando disservizi relativi a Discord, ora sapete che non siete di certo stati gli unici.