Discord down oggi 29 Settembre 2023 in Italia: segnalati problemi con l'app - Aggiornata

Problemi per Discord oggi 29 Settembre. Da qualche minuto la piattaforma risulta inaccessibile e si moltiplicano le segnalazioni da parte degli utenti sui social network.

Come si può leggere direttamente nella pagina Downdetector di Discord, dopo le 14 sono cresciute a dismisura le segnalazioni: si parla di problemi con la connessione ai server, l'app e l'invio di messaggi.

Anche noi abbiamo provato ad accedere senza riuscirci. Direttamente attraverso i propri account social, Discord ha fatto sapere di essere "a conoscenza di un problema che impedisce agli utenti di accedere all'app. Il nostro team sta indagando sul problema".



Nella pagina di stato di Discord, i gestori hanno ufficialmente riconosciuto il problema ma non hanno specificato a cosa sia legato. Trattandosi di un down massiccio, che interessa praticamente tutti i mercati in cui è disponibile l'applicazione, è lecito attendersi una risoluzione a stretto giro di orologio.

Aggiornamento 16:07 - La situazione sembra essere tornata alla normalità ed il servizio ora funziona senza problemi.