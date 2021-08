Discord, esiste un'alternativa? Sì, l'ha appena acquistata Roblox

Quando un giocatore PC deve scegliere quale servizio usare per dialogare durante le partite, i nomi presi in considerazione in genere sono pochi: TeamSpeak e soprattutto Discord. Quest'ultimo è infatti diventato particolarmente popolare, dato che viene utilizzato da centinaia di milioni di utenti. Ma esiste un'alternativa non datata? Sì.

Ci sono in realtà vari servizi che tentano di puntare al business di Discord e che risultano un po' più recenti rispetto al succitato TeamSpeak, ma attualmente sono pochi i competitor che potrebbero realmente cercare quantomeno di attirare l'attenzione di una buona fetta di pubblico. Il nome più "caldo" in questo momento è sicuramente quello di Guilded, un servizio lanciato originariamente nel 2017.

Disponibile per Windows, macOS, Linux, Android e iOS, è un competitor di Discord sotto molti punti di vista, dato che si focalizza sul gaming e sul mondo eSport. Per intenderci, su Guilded gli utenti sono soliti riunirsi in "gilde". Insomma, sicuramente si tratta di un progetto quantomeno interessante e infatti non è passato inosservato.

Stando anche a quanto riportato da TechCrunch, nonché come potete leggere nel comunicato stampa diffuso tramite Business Wire, Guilded è stato acquisito da Roblox. L'annuncio è del 16 agosto 2021 e si tratta di un passo importante per la piattaforma, che ora può contare sul supporto di un'azienda che è riuscita a realizzare un videogioco in grado di attrarre centinaia di milioni di utenti attivi mensili. Riuscirà Guilded a "impensierire" Discord? Staremo a vedere.