Discord espande gli abbonamenti ai server: ai creator il 90% dei ricavi

Ad un mese dal lancio dell'abbonamento Nitro Basic per Discord, la popolare piattaforma per chiamate VoIP e messaggistica ha annunciato oggi un'espansione dei servizi di abbonamento ai server, in modo da dare ai creatori delle stanze l'accesso a più sistemi di monetizzazione per il loro lavoro.

La notizia è piuttosto importante per almeno due ordini di ragioni: la prima, ovviamente, è che Discord ha un seguito enorme, dal momento che viene utilizzato da più di 100 milioni di utenti ogni giorni e che funziona su Android, iOS, Windows, Mac e Linux, oltre che su quasi ogni browser web. La seconda è che, al contrario di una pagina su Instagram o Facebook, che richiede solo costanza nella pubblicazione dei contenuti, la gestione di un canale Discord è molto più impegnativa anche nel "dietro le quinte".

In particolare, la manutenzione dei canali e la creazione di esperienze condivise per le comunità può consumare moltissimo tempo per i creator della piattaforma: tale tempo, spesso, non viene riconosciuto dagli utenti, e perciò non viene compensato. Oggi, dunque, Discord sembra voler risolvere il problema espandendo le feature di abbonamento ai server.

Con il nuovo sistema, i creator potranno assegnare diversi benefit e ruoli nel server agli utenti abbonati, con una varietà di tier, prezzi e benefici offerti completamente personalizzabile dal gestore del singolo server: ciò dà anche la possibilità di avvicinare i creator alla loro utenza, creando degli abbonamenti "su misura" per le necessità di ogni canale.

Inoltre, Discord ha anche spiegato che la sua commissione sugli abbonamenti così realizzati sarà pari al 10% di qualsiasi acquisto, lasciando il 90% delle sottoscrizioni ai gestori dei canali. La feature ha ricevuto un beta testing lungo circa un anno, ma ora è disponibile in una release pubblica negli Stati Uniti: il rollout è ancora in corso, ma per il momento non si sa nulla circa l'eventuale arrivo della funzione anche in Europa.