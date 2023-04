Discord sulla fuga di documenti classificati del Pentagono: 'stiamo indagando'

Negli ultimi giorni si è a lungo parlato della fuga di documenti segreti del Pentagono, aventi ad oggetto la guerra in corso in Ucraina. Secondo le prime indagini effettuate, la pubblicazione sarebbe partita da Discord, in un gruppo dedicato ad uno youtuber filippino.

In una dichiarazione rilasciata a Reuters, la piattaforma ha suggerito di essere in contatto con gli investigatori per fare lumi sulla questione. “Per quanto riguarda l’apparente violazione del materiale classificato, stiamo collaborando con le forze dell’ordine”, si legge nella dichiarazione. “Poiché questa rimane un’indagine attiva, non possiamo fornire ulteriori commenti in questo momento”.

I documenti in questione sono stati ripresi dalle principali testate del mondo e riportano dei segni che suggeriscono la loro natura riservata. L’argomento dei file non è solo la guerra in corso in Ucraina, ma anche le proteste in Israele ed i sistemi di controllo da parte degli USA nei confronti di amici e nemici.

La fonte non è nota, ma un’indagine effettuata dal sito Bellingcat ha portato alla scoperta che sarebbero apparsi per la prima volta sulla piattaforma nota tra i videogiocatori. Bellingcat ha infatti citato gli utenti Discord che a suo dire avrebbero fornito prove a conferma della provenienza dei documenti, ma non ha verificato in modo indipendente tutte le informazioni.

Secondo quanto emerso, i documenti sarebbero finiti su un server attivo dal 2016 dedicato ad uno youtuber filippino, dove vengono spesso pubblicati video sulla geopolitica ed attualità oltre che satirici.