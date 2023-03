Discord integra la tecnologia di ChatGPT per il bot Clyde: ecco cosa può fare

Il popolare servizio di chat vocale per videogiocatori (e non solo) Discord sta ora integrando la tecnologia di ChatGPT. La soluzione OpenAI può infatti migliorare le operazioni svolte dal bot Clyde, dato che ora quest'ultimo può tornare utile agli utenti in ulteriori modi, a partire dalla possibilità di avviare conversazioni.

A tal proposito, come riportato da TechCrunch e The Verge, a partire dalla prossima settimana il succitato bot verrà aggiornato e potrà iniziare a rispondere agli utenti in modo simile a ChatGPT. Si inizierà da una fase di test ristretta, che permetterà alle prime persone selezionate di accedere gratuitamente al chatbot.

Ma cosa potrà fare Clyde sfruttando l'intelligenza artificiale? Dai consigli musicali alle GIF per "animare" il canale, passando per l'avvio di nuovi thread e chiaramente per le conversazioni. In parole povere, la novità potrebbe potenzialmente portare una sorta di "ulteriore membro" all'interno dei canali Discord.

Questo significa che non avrete più scuse per cercare di capire chi ha ragione su un determinato argomento, dato che potrete chiedere a Clyde di intervenire per fornirvi la giusta risposta. Al netto delle potenziali "allucinazioni" delle IA conversazionali, si intende. Sicuramente ci sarà molto da testare prima di effettuare eventualmente un rollout completo della funzionalità e infatti per il momento si partirà in alpha solamente con pochi utenti.

Per il resto, le novità non si fermano qui, dato che Discord sta introducendo anche la possibilità di ottenere un riassunto delle conversazioni tramite IA e maggiori strumenti AutoMod. In generale, la direzione intrapresa dal servizio sembra strizzare molto l'occhio all'intelligenza artificiale. Se volete approfondire ulteriormente il tutto, potreste voler fare riferimento al blog ufficiale di Discord.