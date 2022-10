Discord lancia Nitro Basic, abbonamento più economico con feature essenziali

Lo scorso agosto si è discusso del nuovo abbonamento Discord Nitro meno costoso e con un numero limitato di vantaggi essenziali. Ebbene, i gestori del servizio VoIP hanno confermato la disponibilità globale di Nitro Basic dal 20 ottobre con alcune delle funzionalità extra più popolari.

Questo nuovo livello di abbonamento premium per Discord costa ben 7 dollari in meno rispetto alla versione standard, ovvero 2,99 dollari al mese. Si tratta di circa 0,50 dollari in più rispetto alla fase di test dell’estate 2022, ma le funzionalità sono leggermente di più del previsto.

Tra i vantaggi chiave si trova innanzitutto la possibilità di utilizzare emoji personalizzate su qualsiasi server da client PC, browser e app mobile: basta entrare in un server Discord per ottenere tutte le emoji esclusive e utilizzarle ovunque. Inoltre, Discord Nitro Basic consentirà agli utenti di caricare file fino a 50 MB, oltrepassando dunque il limite base di 8 megabyte. Meno interessante è il badge limitato Nitro Basic per contraddistinguere l’account.

Rispetto al tipico abbonamento premium notiamo l’assenza dei potenziamenti ai server e l’impossibilità di condividere lo schermo in 1080p. Purtroppo, questi bonus resteranno confinati al Nitro standard.

In giornata, però, Discord ha anche annunciato che a breve arriveranno nuove funzionalità per admin e utenti come le Attività, accessibili tramite il pulsante con icona del razzo spaziale: grazie a esse si potranno invitare persone in un server Discord ad attività di gruppo, che si tratti di giochi o di Watch Together.

Se invece siete incuriositi dall’abbonamento completo, ecco a cosa serve Discord Nitro.