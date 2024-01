Discord licenzia il 17% del personale, mentre Meta taglia 60 dipendenti

L'inizio del 2024 purtroppo non si sta rivelando dei migliori per il mondo Tech. Non sono infatti poche le aziende del settore che stanno effettuando tagli al personale. Ad esempio, è di poche ore fa la notizia del licenziamento di circa mille dipendenti Google. Adesso, però, sono stati annunciati tagli anche per Discord e Meta.

Partendo dalla prima, come riportato anche da The Verge, per Discord si fa riferimento al licenziamento del 17% dei dipendenti. L'annuncio è arrivato mediante una lettera interna a firma del CEO Jason Citron, in cui viene spiegato che l'azienda ritiene di aver ampliato troppo il suo personale nel corso degli ultimi anni.

Citron esplicita dunque la volontà di migliorare il modo in cui Discord lavora, indicando che purtroppo i tagli al personale sono stati decisi perché la società stava diventando "meno efficiente". I licenziamenti, annunciati nella giornata dell'11 gennaio 2024, impattano su 170 dipendenti legati a vari dipartimenti.

A poche ore di distanza, inoltre, è arrivato, come riportato anche da India Today, l'annuncio di un taglio al personale per Meta. In questo caso il numero di dipendenti coinvolti è 60 e si fa riferimento nello specifico a persone che ricoprivano il ruolo di technical program manager (TPM) per Instagram. Le persone coinvolte possono provare a effettuare un nuovo colloquio con Meta, per ottenere eventualmente un altro tipo di posizione. In ogni caso, si è fatto riferimento anche in questo contesto al termine "efficienza" per motivare il taglio al personale.

Insomma, purtroppo i licenziamenti nel settore Tech stanno continuando. Ricordiamo che il contesto è quello in cui, solamente in questo inizio 2024, diverse realtà hanno effettuato tagli al personale. Si va da Amazon Prime Video e MGM Studios a Humane, passando per il licenziamento del 35% del personale di Twitch (per citare alcune delle questioni recenti).