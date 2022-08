Discord ottiene nuovo abbonamento Nitro: costa meno e ha vantaggi essenziali

Chi usa frequentemente Discord sa che oltre ai finti abbonamenti Nitro in regalo esistono le iscrizioni vere e proprie con prezzo a partire da 9,99 dollari al mese e numerosi vantaggi all’interno della piattaforma. Da oggi, però, è disponibile un piano Nitro più economico e con funzionalità essenziali.

Alle pagine di TechRadar, la Senior Director of Product Marketing di Discord, Julie Park, ha dichiarato di avere ricevuto numerosi feedback da parte degli utenti relativi alla volontà di un abbonamento meno costoso con soltanto le funzionalità più popolari. Per questa ragione, i gestori della piattaforma VoIP hanno deciso di avviare un test nel Regno Unito (regione selezionata per l’ampia varietà di fasce di età e la popolarità di Nitro) di un abbonamento Nitro Basic da 2,49 Dollari al mese.

Cosa include questo piano low-cost? Molto semplicemente consente l’upload di file fino a 20 MB, l’utilizzo di emoji personalizzate e animate, adesivi speciali e consegna anche un badge limitato Nitro Basic. Le emoji sono ovviamente l’elemento più intrigante del pacchetto anche se, secondo molti utenti, la possibilità di condividere lo schermo in 1080p sarebbe ancor più essenziale.

Ad ogni modo, sarà interessante capire se Nitro Basic riscuoterà il successo sperato dall’azienda e arriverà anche in altre parti del mondo, tra cui l’Italia.

