Discord, presto il supporto nativo per MacBook con chip M1

Dopo aver appreso la risposta dell'azienda circa la possibilità di una integrazione degli NFT su Discord attraverso un profilo Metamask, continuiamo a parlare di aggiornamenti sulla nota piattaforma di comunicazione per interessanti aggiornamenti sul fronte Apple.

Secondo quanto riportato da alcuni utenti su Reddit, infatti, nel canale Canary di Discord è finalmente disponibile la prima Beta pubblica della versione nativa dell'app per dispositivi Apple dotati di chip M1 Silicon.

Una notizia niente male per la corretta espansione della piattaforma anche su questi device, finora coperti attraverso il seppur ottimo profilo di compatibilità fornito da Rosetta. Con l'arrivo della versione nativa sarà possibile beneficiare di una maggiore efficienza energetica oltre che di una fluidità migliorata a tutto tondo all'interno dell'app, come del resto accade anche con altri software, come per esempio quanto successo con l'arrivo di Photoshop nativo su chip Apple M1, con performance aumentate di 1,5 volte rispetto alla versione in compatibilità.

Trattandosi di una versione Beta, gli utenti potrebbero riscontrare qualche malfunzionamento ma solitamente, una volta giunti a questo tipo di drop, potrebbe mancare davvero pochissimo all'arrivo di una build stabile.

Tra l'altro, già da questa versione dovrebbero beneficiare dei maggiori vantaggi offerti dalla versione nativa anche i dispositivi di recente rilascio, annunciati con chip M1 Pro e M1 Max. Per maggiori informazioni e per scaricare la versione in anteprima, consigliamo di dare un'occhiata alla pagina del supporto dove, in calce, è possibile scaricare la build Canary relativa al proprio dispositivo.