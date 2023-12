Discord, stavolta è ufficiale: il negozio degli abbonati è aperto a tutti

Nonostante la giravolta nell'implementazione del chatbot IA Clyde, Discord non ha alcuna intenzione di arrestare il continuo processo di rinnovamento della sua piattaforma votata alla comunicazione istantanea.

Come si apprende sulle pagine del supporto ufficiale, infatti, la compagnia è pronta ad allargare a dismisura le possibilità offerte ai suoi utenti dal punto di vista della personalizzazione cosmetica dell'esperienza. Discord, di fatto, consentirà l'accesso allo shop per gli upgrade estetici anche agli utenti che non hanno effettuato la sottoscrizione al piano su abbonamento Discord Nitro.

Agli abbonati, di contro, verrà comunque garantito un vantaggio di natura economica sull'acquisto di beni cosmetici sullo shop virtuale a un prezzo scontato.

Per accedere al negozio virtuale di Discord, non dovrete fare altro che navigare fino all'icona del vostro profilo dalla barra laterale, scegliendo poi la voce "Negozio". Da qui, potrete procedere alla navigazione all'interno delle varie proposte di personalizzazione dell'applicazione, dall'avatar all'effettistica della propria pagina profilo. Non mancano ovviamente gli oggetti gratuiti per gli utenti Nitro, mentre in generale i prezzi dipenderanno dal tema e dallo stile, spaziando dai 3,99 euro agli 11,99 euro. Gli utenti Nitro vedranno invece il prezzo ridotto direttamente nell'anteprima. Ad esempio, un oggetto da 11,99 euro per gli abbonati costerà 8,49 euro scontato.

Le serie tematiche sono diverse, dagli anime al fantasy, passando per quelle della stagione, come ad esempio l'attuale "Winter Wonderland" dedicata alle feste e all'inverno.