Discord, Morto un bot se ne fa un altro: Watch Together al posto di Rhytm

È della scorsa settimana la notizia che YouTube ha imposto la chiusura del bot musicale di Discord Rhythm, che era ascoltato dal 20% dell'utenza della piattaforma. Per tutta risposta, Discord ha rilasciato la funzione Watch Together, che prevede l'integrazione con i video di YouTube e la creazione di playlist musicali.

La nuova feature permetterà di guardare video di YouTube su Discord in compagnia di altri utenti senza fissare un numero massimo di streaming contemporanei. La funzione era apparsa per la prima volta dieci mesi fa in versione beta, ma era stata rimossa dall'app perché ritenuta insoddisfacente. Probabilmente è stata proprio la chiusura dei bot musical Rhythm e Groovy a spingere Discord a implementare rapidamente Watch Together, che presto potrebbe essere disponibile per tutti gli utenti del servizio.

La funzione non è limitata solo a YouTube, poiché riproduce anche altri servizi di streaming video, ma sembra pensata con il servizio di Google in mente, tanto che nel player è incorporato un link alla sua homepage. Inoltre, sarà possibile creare delle playlist di video su YouTube da guardare tramite Discord, perfette per creare delle piccole radio gestite dagli utenti.

La nuova feature somiglia molto ai bot Rhythm e Groove, poiché permette agli utenti di costruire delle playlist musicali da far ascoltare su Discord: la differenza principale è che, a differenza dei bot, Watch Together non blocca le pubblicità di YouTube, che potrebbero interrompere a metà le canzoni, mentre le playlist devono essere create da utenti fisici, e non da degli algoritmi.



Watch Together è solo l'ultima feature ideata da Discord per i suoi utenti e arriva a pochi mesi di distanza dall'introduzione di Discord Nitro, un abbonamento premium per l'applicazione.