Una discoteca scozzese usa il calore delle persone che ballano per riscaldare il locale

Il problema della produzione di energia elettrica, o nello specifico della fornitura di corrente, è diventato evidente con il caro bollette visto a fine 2022. Tra sanzioni e volontà di puntare a soluzioni ecosostenibili, la questione si fa sempre più pungente. C’è però chi, nel suo piccolo, cerca alternative molto interessanti.

È il caso di un locale di Glasgow che, per ridurre le spese, ha deciso di installare un sistema per generare energia termica raccogliendo il calore delle persone che ballano. La pista da ballo si chiama BodyHeat e può essere facilmente installata in club, teatri dove si tengono concerti, o magari aree all’aperto adibite a festival. Ma come funziona?

Nel caso specifico di questo locale scozzese, il sistema di riscaldamento e raffreddamento termico cattura il calore emesso da chi balla trasportandolo tramite tubi sotterranei alle pompe di calore del locale, fino ad arrivare in ben dodici pozzi posti a 200 metri sottoterra. Quando l’energia viene richiesta per alimentare l’edificio, ritorna alle pompe di calore a una temperatura adeguata agli spazi da riscaldare: in questo caso specifico si parla di una ex fabbrica capace di ospitare 1.250 persone, tutta coperta dal pavimento BodyHeat. Il design è talmente resistente che la durata viene stimata ad almeno dieci anni.

Andrew Fleming-Brown, amministratore delegato di SWG3 (il nome del locale di Glasgow) ha dichiarato: “La cosa fantastica di BodyHeat è che il nostro pubblico partecipa all’attivazione dell’intero sistema. Solo venendo a un evento, a un concerto o nel club per ballare si fa parte di quella soluzione a basse emissioni di carbonio. Penso che ciò abbia davvero toccato le corde del nostro pubblico”. Secondo le stime del proprietario del club, ballando a un ritmo medio una singola persona più generare minimo 250W; con il giusto DJ si arriva magari a 500-600W di energia termica, poi convertita per il riscaldamento e la corrente.

Anche alcune band di fama mondiale hanno iniziato a sperimentare tecnologie simili: è il caso dei Coldplay che, nel tentativo di rendere i loro concerti più sostenibili, includono negli stadi piste come BodyHeat e cyclette utili alla generazione di energia elettrica. Tutto ciò, naturalmente, fa anche molto bene alla salute delle persone; insomma, è una condizione win-win.