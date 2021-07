Discovery, realtà aumentata e 'teletrasporto' per raccontare le Olimpiadi di Tokyo

Discovery ha annunciato la programmazione completa delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che saranno visibili in Italia minuto per minuto sulla piattaforma Discovery+ che è pronta a proporre oltre 3000 ore di live action con un focus particolare sulla spedizione della nostra nazionale. La piattaforma OTT però punta anche sull'alta tecnologia.

Discovery infatti ha presentato "Cube", un sistema con capacità analistiche avanzate che sfrutta un nuovo software ed il motion graphics per offrire agli spettatori la possibilità di approfondire e scoprire i dettagli di ogni vittoria.

Lo studio sarà ad alto impatto tecnologico e sfrutterà anche il software 3D Zoom per consentire agli spettatori di accedere a panoramiche più ampie e spettacolari, ma sarà presente anche una sorta di "teletrasporto" che tramite un green screen permetterà agli ospiti non presenti in studio di interagire con i conduttori come se fossero li.

Cube offrirà fino a sette diverse ambientazioni video immersive in tempo reale, scatti a 360 gradi di Tokyo ed un set virtuale con telecamere in grado di spostarsi nell'ambiente digitale.

In Italia, sarà possibile seguire i giochi di Tokyo 2020 in diretta sui canali Eurosport presenti su DAZN. Per tutte le informazioni sulle offerte di DAZN e sulla loro scadenza, vi rimandiamo al nostro approfondimento.