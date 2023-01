Si sta discutendo di un telescopio multimiliardario per trovare gli alieni

Il telescopio spaziale James Webb è uno strumento straordinario che sarà utilizzato negli anni avvenire per effettuare delle scoperte che saranno ricordate per sempre, ma la NASA ha già iniziato a guardare avanti e ha recentemente parlato di un nuovo telescopio multimiliardario progettato per trovare la vita aliena.

Si è parlato, infatti, di un progetto che cercherà la vita su pianeti simili alla Terra già all'inizio degli anni '40. Per adesso sappiamo che l'osservatorio si chiamerà Habitable World Observatory (HWO), secondo quanto affermato dal direttore della divisione di astrofisica della NASA Mark Clampin.

Non ci sono molte informazioni a nostra disposizione, tranne che sarà progettato da zero per essere aggiornato da veicoli robotici nello spazio. Come il JWST dell'agenzia, l'HWO orbiterà in un punto di Lagrange attorno al Sole. Finora ci sono state diverse proposte per il nuovo strumento "cerca vita" dell'agenzia spaziale americana, tra cui un telescopio a specchio di 4 metri a segmento singolo chiamato HabEx e un osservatorio multisegmentato di 15 metri soprannominato LUVOIR.

Prossimamente, intanto, dovrebbe essere lanciato l'osservatorio per la caccia agli esopianeti, il telescopio Nancy Grace Roman Observatory intorno al 2027. Tuttavia vi consigliamo di frenare l'entusiasmo: se per il James Webb la NASA ci ha messo decenni per portarlo nello spazio, parlare già adesso di uno strumento che sarà lanciato nel 2040 è pura speculazione.