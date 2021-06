Questo è un disegno di da Vinci e sarà venduto a un prezzo assurdo: ecco quanto

Più un'artista è famoso, popolare e geniale, più le sue opere, oggetti personali e documenti varranno. Questo vale soprattutto con le grandi menti del passato come ad esempio Leonardo da Vinci, senza alcun dubbio uno degli uomini del Rinascimento più amati e conosciuti del mondo.

Proprio per questo motivo un raro disegno del genio inventore "La testa d'orso" sarà venduto l'8 luglio in The Exceptional Sale at Christie's, a Londra, a un prezzo davvero incredibile: tra 8 e 12 milioni di sterline. Lo schizzo rappresenta la testa di un orso appena abbozzata e tutto il foglio ha un grandezza di soli 20 centimetri.

Questa raffigurazione, secondo quanto si dice, è solo una degli otto disegni di da Vinci presenti ancora in collezioni private. L'alta valutazione dell'opera, quindi, è merito anche della sua unicità. Sappiamo che durante un'asta il valore tende ad aumentare... per questo motivo si crede che lo schizzo batta l'attuale record di un disegno di da Vinci, stabilito da "Il cavallo e il cavaliere" che nel 2001 venne venduto per oltre 8 milioni di sterline all'asta di Christie's.

"Ho tutte le ragioni per credere che raggiungeremo un nuovo record a luglio per la Testa d'orso, uno degli ultimi disegni di Leonardo che si prevede arrivi sul mercato", ha dichiarato Stijn Alstenes, capo dipartimento internazionale dell'Old Masters Group di Christie's a Parigi. Insomma, staremo a vedere a quale prezzo sarà venduta l'opera, nel frattempo diamo il via alle scommesse... o per meglio dire all'asta.

A proposito di Leonardo: su questi siti web è possibile leggere i suoi manoscritti, mentre nuovi studi affermano che fosse affettato da ADHD.