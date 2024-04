Un disgustoso 'ammasso di carne non identificato' è stato ritrovato su una spiaggia

Risale a pochissimi giorni fa, il ritrovamento di quello che sembrerebbe essere il corpo decomposto di una misteriosa creatura marina non ancora identificata. Ci troviamo su una spiaggia in Malesia e tutto il mondo ne sta già parlando.

Le scoperte di globster, ovvero delle vere e proprie masse non identificate di carne provenienti dalle profondità oceaniche, non sono una novità. Nel corso della storia, i marinai hanno affermato di aver vissuto incontri spaventosi con spaventosi esseri di ogni dimensione. Se le sirene morte sulle rive del Po non possono rientrare in questa categoria, i leggendari kraken ne sono senza dubbio dei protagonisti indiscussi.

I funzionari hanno individuato la carcassa già gonfia venerdì 5 aprile, mentre effettuavano la sorveglianza lungo la spiaggia di Teluk Melano a Lundu, in Malesia. Hanno informato la Sarawak Civil Defense Force (APM), un'agenzia locale che si occupa principalmente di disastri. Curiosi di vedere il raccapricciante corpo? Bene, allora potete cliccare sul seguente link.

La strana massa ha (ovviamente) attirato folle di curiosi, poiché gli avvistamenti di mammiferi marini spiaggiati sono rari in questa zona, ha riferito il New Sarawak Tribune, un quotidiano locale. Ma di cosa potrebbe trattarsi?

Mentre i più fantasiosi parlano già di nuova specie sbucata dagli abissi, gli esperti ritengono che in realtà la misteriosa carcassa potrebbe essere probabilmente ciò che rimane di una povera balena. Ciononostante, la vicenda appare leggermente più complessa.

A quanto pare, la "bestia marina" è in qualche modo simile ad altre strane creature che si sono riversate sulle spiagge di tutto il mondo. Impossibile dimenticare un "globster sirena" che è stato trovato su un'isola in Papua Nuova Guinea in ottobre e ha attirato migliaia di curiosi.

Ammettiamolo, probabilmente siamo ben lontani dall’aver scoperto un mostro marino con la faccia piena di denti, tuttavia, episodi del genere attirano da sempre l’attenzione di tutto il mondo.

