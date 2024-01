Questo è il disgustoso numero di squali uccisi dagli esseri umani

Nonostante gli sforzi normativi e le campagne di sensibilizzazione, la pesca degli squali continua a essere una grave minaccia per queste creature marine. Secondo un recente studio, circa 80 milioni di squali vengono uccisi ogni anno a causa della pesca, nonostante le regolamentazioni e i divieti.

Tra il 2012 e il 2019, periodo in cui le leggi sono aumentate di dieci volte, la mortalità degli squali è salita da 76 milioni a oltre 80 milioni nel 2017, con una media di 79 milioni tra il 2017 e il 2019. Questo dato potrebbe essere ancora più alto, con stime che arrivano fino a 101 milioni di squali uccisi nel 2019.

Il numero di questi pesci uccisi include tra i 22 e i 28 milioni di esemplari appartenenti a specie minacciate; vittime sia della pesca eccessiva che della cattura accidentale nelle reti da pesca del tonno pelagico. Inoltre, la domanda crescente di pinne di squalo, considerate una prelibatezza in alcuni mercati asiatici, continua a stimolare questa pratica distruttiva.

Le regolamentazioni introdotte per proteggere gli squali, principalmente volte a eliminare la pratica del finning, non hanno ridotto significativamente la mortalità. Tuttavia, alcuni divieti regionali hanno avuto un certo successo. La maggior parte delle morti si concentra in aree costiere specifiche, con il 50% della mortalità globale tra il 2017 e il 2019 che si verifica nelle acque territoriali di solo sei nazioni costiere.

Tra queste, Indonesia, Brasile, Mauritania e Messico hanno una capacità regolatoria insufficiente e sono tra i principali fornitori o consumatori di carne di squalo. Gli autori dello studio suggeriscono che il panorama globale della pesca degli squali sta cambiando, spostandosi dalla cattura di specie pelagiche più grandi verso l'utilizzo completo di specie costiere più piccole, presentando nuove sfide normative e di conservazione.