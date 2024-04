Disinstallate subito queste 3 app Android malevole che mirano al conto in banca

Dopo aver approfondito la truffa del pacco e dell'indirizzo incompleto, è giunta l'ora di tornare a trattare questioni legate alla cybersecurity. È infatti stata segnalata la comparsa di alcune applicazioni Android malevole che puntano al conto in banca (e che dovreste chiaramente disinstallare, se presenti sul vostro dispositivo).

Come riportato anche da PhoneArena, ci hanno pensato i ricercatori di sicurezza di ESET a portare a galla l'esistenza di un'operazione malevola di questo tipo, associata al malware XploitSPY. Nonostante, infatti, le applicazioni coinvolte possano risultare "legittime" a un primo sguardo, in realtà contengono del codice malevolo che mira all'ottenimento di informazioni sensibili delle ignare vittime.

I nomi delle app coinvolte sono Defcom, Dink Messenger e Sim Info. Sembra, tra l'altro, che i malintenzionati siano riusciti, perlomeno inizialmente, a superare i controlli di sicurezza integrati in ambito Android, ovvero la protezione Google Play Protect. Vale la pena notare, però, che successivamente, in seguito alle segnalazioni, Google ha provveduto alla rimozione delle app dal Play Store.

Tuttavia, alcuni utenti potrebbero avere ancora queste app installate, motivo per cui gli esperti consigliano eventualmente una disinstallazione immediata. C'è inoltre da dire che la presenza del malware XploitSPY su un determinato dispositivo potrebbe essere tradita da fattori come una velocità di connessione a Internet inferiore al solito oppure un'autonomia calata sospettosamente in seguito all'installazione di una specifica app.

Insomma, i segnali per cercare di rilevare la presenza di questo tipo di codice malevolo, che mira alle informazioni bancarie, non mancano, ma la prima precauzione non può che riguardare il fatto che è sempre bene prestare attenzione a cosa si installa.

Rimanendo in ambito sicurezza ma spostando l'attenzione su un altro tipo di questioni, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla guida su come riconoscere una truffa telefonica, visto che purtroppo anche queste ultime risultano ampiamente diffuse.

