Disinstallate subito quest'app Android malevola che punta a WhatsApp

Non sono purtroppo poi così inusuali le scoperte di applicazioni Android malevole da parte di esperti di cybersecurity. Questa volta, è stata scovata un'app utilizzata dai malintenzionati per tentare di accedere agli account WhatsApp delle ignare vittime (e non solo).

A tal proposito, come indicato anche da Gizchina, di mezzo c'è tale SafeChat, applicazione che a prima vista potrebbe sembrare una soluzione che mira a offrire agli utenti una maggiore sicurezza in ambito di conversazioni. Tuttavia, purtroppo in realtà si tratta esattamente del contrario: visto che i ricercatori di sicurezza di Cyfirma hanno messo in guardia gli utenti.

In parole povere, l'applicazione, camuffata da semplice servizio di chat, risulta legata a malware e all'ottenimento malevolo di dati, operazioni che sembrano essere messe in atto principalmente in Asia meridionale. Si fa tra l'altro riferimento a una versione "potenziata" del malware CoverIm, visto che quest'ultimo cerca di ottenere un maggior numero di autorizzazioni da parte dell'ignaro utente.

Tra le varie questioni relative a questo ambito ci sono di mezzo le autorizzazioni legate all'ottimizzazione a livello di autonomia, cosa che in realtà SafeChat utilizza poi per operare anche in background e senza interruzioni. In ogni caso, i dati che i malintenzionati possono potenzialmente ottenere in questo modo sono importanti.

Si va infatti da quanto riguarda l'account WhatsApp fino a quel che concerne altre popolari applicazioni di messaggistica istantanea, da Signal a Telegram. Dai messaggi ai registri delle chiamate, passando per i contatti: capite bene che si fa riferimento a dati sensibili. Sì, di mezzo ci sono anche foto e video.

Insomma, è bene prestare attenzione: nel caso in cui l'app SafeChat sia finita per qualche motivo sul vostro dispositivo, chiaramente una disinstallazione immediata può fare al caso vostro. Ulteriori precauzioni sono poi relative al cambio della password degli account coinvolti e all'effettuare una scansione anti-malware.