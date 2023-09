Disinstallate subito queste due app Android malevole che mirano al conto in banca

Dopo aver indicato quali sono i Paesi più colpiti dai data breach, è giunto il momento di tornare su una questione relativa al mondo della sicurezza informatica. Infatti, sono state scovate due app Android malevole che puntano al conto in banca.

A tal proposito, come riportato anche da BGR e PhoneArena, nella giornata del 30 agosto 2023 sul portale ufficiale di ESET, nota realtà legata al mondo della sicurezza informatica, è stata pubblicata una ricerca che descrive la comparsa di false applicazioni di messaggistica istantanea sul Play Store di Google.

Più precisamente, le app coinvolte sono Signal Plus Messenger e FlyGram. Si tratta di imitazioni delle popolari Signal e Telegram, che a quanto pare fino a poco tempo fa risultavano scaricabili mediante diversi store Android, tra cui rientra il Galaxy Store. Ora, però, in seguito alle recenti scoperte, entrambe le applicazioni sono state rimosse dai negozi digitali coinvolti.

Quanto segnalato da ESET riguardo a queste app malevole è la possibilità che riescano ad accedere a dati sensibili, dai contatti alla cronologia delle chiamate, arrivando agli account Google presenti sul dispositivo. Si fa riferimento all'invio dei dati a un server remoto, tanto che Signal Plus Messenger arriverebbe a monitorare i messaggi e inviarli in questo modo ai malintenzionati.

In parole povere, anche i codici di sicurezza, così come il contenuto delle telefonate e l'accesso alla fotocamera, risultano coinvolti. Ci sono segnalazioni relative all'espansione della condotta malevola, a quanto pare partita dalla Cina, anche a livello europeo, ad esempio in Spagna e Germania. Insomma, se per qualche motivo avete installato queste applicazioni sul vostro dispositivo di fiducia, fareste bene a disinstallarle subito ed effettuare dei controlli di sicurezza relativi al modello Android in uso.

Per il resto, come riportato Ars Technica, è arrivato il commento di Meredith Whittaker, Signal Foundation President: "Siamo lieti che il Play Store abbia eliminato questo malware mascherato da Signal dalla propria piattaforma e speriamo che facciano di più in futuro per prevenire truffe tramite la loro piattaforma. Siamo profondamente preoccupati per chiunque si sia fidato e abbia scaricato quest'app. Invitiamo [...] ad agire rapidamente per rimuovere questo malware".